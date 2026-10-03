СК возбудил дело после отравления шестерых человек газом в Саратовской области

Уголовное дело возбуждено после отравления шестерых человек газом в Балашове СК возбудил дело после отравления шестерых человек газом в Саратовской области

Москва3 окт Вести.После отравления матери и пятерых ее детей угарным газом в Балашове Саратовской области возбудили уголовное дело. Об этом Следственный комитет РФ сообщает в MAX.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента.

По данному факту следственными органами СК России по Саратовской области расследуется уголовное дело. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что Балашове мать и пятеро ее детей попали в больницу, отравившись угарным газом. По предварительным данным, семья приехала из Самары и жила в съемной квартире дома № 151 по улице Гагарина.