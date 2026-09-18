В Саратовской области возбудили дело после смерти женщины и детей от отравления

Возбуждено дело после смертельного отравления колбасой под Саратовом В Саратовской области возбудили дело после смерти женщины и детей от отравления

Москва18 сен Вести.В Саратовской области возбуждено уголовное дело после смерти женщины и двух детей предположительно от пищевого отравления, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в MAX.

Произошедшее квалифицировали по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

По данным следствия, 18 сентября 2026 года в медицинское учреждение Калининска были госпитализированы четверо членов семьи - 50-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина и двое детей - 8 и 10 лет скончались. Третий ребенок находится под наблюдением врачей. По предварительным данным следствия, причиной смерти могло стать пищевое отравление.

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских исследований сказано в публикации

Также пресс-служба СУ СК России по Саратовской области опубликовала в MAX кадры с места трагедии в Калининске. На них видно дом, где проживали погибшие.

Ранее сообщалось, что трое жителей Калининска погибли, предположительно отравились колбасными изделиями.

В настоящее время назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.