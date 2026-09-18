Москва18 сенВести.В Саратовской области возбуждено уголовное дело после смерти женщины и двух детей предположительно от пищевого отравления, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета в MAX.
Произошедшее квалифицировали по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
По данным следствия, 18 сентября 2026 года в медицинское учреждение Калининска были госпитализированы четверо членов семьи - 50-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина и двое детей - 8 и 10 лет скончались. Третий ребенок находится под наблюдением врачей. По предварительным данным следствия, причиной смерти могло стать пищевое отравление.
Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинских исследованийсказано в публикации
Также пресс-служба СУ СК России по Саратовской области опубликовала в MAX кадры с места трагедии в Калининске. На них видно дом, где проживали погибшие.
Ранее сообщалось, что трое жителей Калининска погибли, предположительно отравились колбасными изделиями.
В настоящее время назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.