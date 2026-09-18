Появилось видео с места смертельного отравления колбасой в Саратовской области

Следком показал кадры с места трагедии с семьей в Калининске Появилось видео с места смертельного отравления колбасой в Саратовской области

Москва18 сен Вести.Пресс-служба СУ СК России по Саратовской области опубликовала в MAX кадры с места трагедии в городе Калининске.

ЧП произошло в пятницу, 18 сентября, в частном домовладении на улице Коммунистической.

В медицинское учреждение были госпитализированы четверо членов одной семьи: 50-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина и двое детей в возрасте 8 и 10 лет скончались говорится в заявлении ведомства

Выживший ребенок в настоящее время находится под наблюдением врачей. Предварительно установлено, что причиной смерти людей стало пищевое отравление.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что члены семьи могли отравиться колбасой.