Москва18 сенВести.Пресс-служба СУ СК России по Саратовской области опубликовала в MAX кадры с места трагедии в городе Калининске.
ЧП произошло в пятницу, 18 сентября, в частном домовладении на улице Коммунистической.
В медицинское учреждение были госпитализированы четверо членов одной семьи: 50-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина и двое детей в возрасте 8 и 10 лет скончалисьговорится в заявлении ведомства
Выживший ребенок в настоящее время находится под наблюдением врачей. Предварительно установлено, что причиной смерти людей стало пищевое отравление.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что члены семьи могли отравиться колбасой.