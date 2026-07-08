В больнице скончался второй из троих раненых при стрельбе в Саратовской области

В Саратовской области умер второй пострадавший при стрельбе в Калининске В больнице скончался второй из троих раненых при стрельбе в Саратовской области

Москва8 июл Вести.В Саратовской области в больнице умер второй из трех пострадавших при стрельбе, произошедшей в июне недалеко от Калининска. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Второй из трех пострадавших при стрельбе в Саратовской области в конце июня умер в больнице говорится в публикации

Отмечается, что выживший пациент находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о госпитализации троих мужчин 34, 38 и 60 лет с огнестрельными ранениями. Один из них позже скончался в медучреждении.

По данным полиции, ночью на дороге у Калининска 41-летний злоумышленник поссорился с компанией мужчин и несколько раз выстрелил в них из охотничьего ружья, после чего скрылся. Стрелявшего объявили в федеральный розыск и задержали 2 июля. Суд заключил его под стражу.