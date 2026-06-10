Хинштейн: один из раненых при атаке на агрофирму в Курской области скончался

Один из трех раненых при атаке на агрофирму в Курской области умер в больнице Хинштейн: один из раненых при атаке на агрофирму в Курской области скончался

Москва10 июн Вести.Один из трех мужчин, получивших ранения в результате атаки беспилотника на агрофирму в Большесолдатском районе Курской области 5 июня, скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

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Глава субъекта принес соболезнования родным и близким покойного.

Хинштейн сообщил также об атаке в селе Илек Беловского района, в результате которой был ранен 73-летний мужчина. Он получил множественные слепые осколочные ранения левых плеча, предплечья, бедра, голени и ожог левого плеча. После оказания необходимой помощи пострадавшего эвакуируют в Курск.