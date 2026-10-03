Пять детей и их мать отравились угарным газом в Саратовской области

В Саратовской области мать и пятеро детей попали в больницу, отравившись газом Пять детей и их мать отравились угарным газом в Саратовской области

Москва3 окт Вести.Мать и пять ее маленьких детей попали в больницу, отравившись угарным газом в Саратовской области. Об этом сообщает управление СК России по региону в MAX.

Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья – женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом говорится в сообщении

По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение работы газового оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.