Прокуратура взяла на контроль отравление газом пятерых детей в Балашове Прокуратура проверяет обстоятельства отравления газом пятерых детей в Балашове

Москва3 окт Вести.Прокуратура Саратовской области начала проверку после отравления угарным газом людей, среди которых были дети, в Балашове. Об этом прокуратура региона сообщила на платформе MAX.

Отмечается, что поручение дал прокурор области Роман Пантелеев.

По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организована проверка по факту отравления угарным газом граждан, в том числе несовершеннолетних говорится в публикации надзорного ведомства

Как предварительно установлено, 3 октября 2026 года в съемной квартире дома №151 на улице Гагарина в Балашове газом отравились пятеро детей, которые приехали из Самары с родителями. Детей увезли в больницу.

По версии следствия, утечка газа произошла из-за неисправных газовой колонки и плиты.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры и специалисты выяснят обстоятельства и причины случившегося, а также проверят, соблюдалось ли законодательство при эксплуатации и техническом обслуживании газового оборудования в квартире. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Помимо этого, прокуратура держит на контроле ход и результаты проверки, которую ведут правоохранители.