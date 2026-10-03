В Саратовской области назвали предварительную причину отравления семьи газом СК назвал предварительную причину отравления семьи газом в Саратовской области

Москва3 окт Вести.Причиной отравления угарным газом шести человек в Саратовской области могло стать нарушение работы газового оборудования. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону на платформе MAX.

Отмечается, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в больницу госпитализировали семью - женщину и пятерых ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования говорится в публикации

В настоящее время следователи СК осматривают место происшествия и проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

По факту ЧП организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).