Москва18 сен Вести.Причиной смерти женщины и двоих детей в Калининске Саратовской области, предварительно, могло быть отравление неизвестным веществом, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

При вскрытии предварительно установлено отравление неизвестным веществом сказал собеседник агентства

Установлено, что 18 сентября из дома на улице Коммунистической в Калининске в больницу доставили 50-летнюю женщину и трех детей 8 и 10 лет. Им была оказана медпомощь, но они скончался. Предварительно, причиной смерти стало пищевое отравление. Выживший подросток находится в состоянии средней степени тяжести.

Ведется расследование уголовного дела.

Ранее выдвигалась версия, что женщина и двое детей скончались от отравления колбасой.