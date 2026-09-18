Скончавшиеся в Калининске мать и дети могли отравиться не только колбасой Причиной смерти семьи в Калининске могли стать грибы и консервы

Москва18 сен Вести.Колбаса могла оказаться не единственной причиной смертельного отравления семьи в Калининске Саратовской области, предположил в интервью Life.ru криминалист Михаил Игнатов.

Среди возможных версий, по его словам, остаются грибы, зараженные консервы, ботулизм и другие источники токсинов.

Тут очень много факторов, из-за которых можно резко умереть. … Те же самые грибы, это могут быть и они. Это могут быть какие-то просроченные консервы, зараженные ботулизмом или еще чем-то рассказал криминалист

При этом версию с колбасой также полностью исключать пока нельзя. Теоретически опасное вещество могло попасть в продукт при нарушении санитарных норм или использовании зараженного сырья, отметил эксперт.

Михаил Игнатов также допустил и версию отравления семьи газом. Он подчеркнул, что нужно дождаться четких результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти семьи.

Сегодня стало известно, что в городе Калининске были госпитализированы четверо членов одной семьи: 50-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей. Сообщалось, что они могли отравиться колбасой.

Двое детей 8 и 10 лет и их мать скончались, несмотря на оказанную медпомощь. По предварительным данным следствия, причиной их смерти стало пищевое отравление.

Один ребенок выжил и находится под наблюдением врачей.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Следком по Саратовской области ранее опубликовал кадры с места трагедии.