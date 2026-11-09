Трое взрослых и младенец погибли в Батайске от отравления угарным газом

В Батайске трое взрослых и младенец погибли, отравившись угарным газом Трое взрослых и младенец погибли в Батайске от отравления угарным газом

Москва9 ноя Вести.В Батайске четыре человека, включая младенца, погибли, отравившись угарным газом. Об этом сообщается в Telegram-канале управления СК России по Ростовской области.

Тела супружеской пары, их 8-месячного ребенка и 46-летней женщины обнаружили в частном доме в понедельник, 9 ноября.

По предварительным данным, причиной смерти погибших стало острое отравление окисью углерода (угарным газом). В ходе осмотра места происшествия выявлено засорение дымохода газового котла посторонними предметами говорится в сообщении

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).