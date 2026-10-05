Семья с ребенком отравилась угарным газом в Саратовской области, идет проверка

Пара с ребенком госпитализирована после отравления угарным газом под Саратовом Семья с ребенком отравилась угарным газом в Саратовской области, идет проверка

Москва5 окт Вести.Семья с малолетним ребенком госпитализирована после отравления угарным газом в Саратовской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 5 октября в доме по улице Территория СХТ в городе Аркадаке. Предварительно, в медучреждение была госпитализирована семья из трех человек - супружеская пара и их малолетний ребенок с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования … Организовано проведение процессуальной проверки по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все детали произошедшего.