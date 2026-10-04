Москва4 окт Вести.Следователи по факту госпитализации жителя Балашова организовали проверку по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Саратовской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего говорится в сообщении

Предварительно установлено, что вечером 4 октября из дома на улице Орджоникидзе в городе Балашове был госпитализирован мужчина с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования.