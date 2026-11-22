Москва22 нояВести.Количество отравившихся угарным газом в одной из церквей Баварии выросло до 56. Об этом сообщает газета Bild. Журналисты добавляют, что 16 человек были доставлены в больницу, для перевозки двоих из них использовали медицинский вертолет.
Местное отделение Красного Креста отмечает, что жизни пострадавших – вне опасности.
По предварительным данным, причиной отравления стал обогреватель – он имел датчик, отключающий прибор при высокой концентрации угарного газа, однако защитная система не сработала.
Ранее сообщалось о 19 пострадавших. К зданию церкви прибыли пожарные, кареты скорой помощи и полицейские экипажи.