Более 50 человек отравились угарным газом во время богослужения в Баварии Количество отравившихся угарным газом в немецкой церкви увеличилось до 56

Москва22 ноя Вести.Количество отравившихся угарным газом в одной из церквей Баварии выросло до 56. Об этом сообщает газета Bild. Журналисты добавляют, что 16 человек были доставлены в больницу, для перевозки двоих из них использовали медицинский вертолет.

Местное отделение Красного Креста отмечает, что жизни пострадавших – вне опасности.

По предварительным данным, причиной отравления стал обогреватель – он имел датчик, отключающий прибор при высокой концентрации угарного газа, однако защитная система не сработала.

Ранее сообщалось о 19 пострадавших. К зданию церкви прибыли пожарные, кареты скорой помощи и полицейские экипажи.