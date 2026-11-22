Focus Online: в Баварии 19 человек отравились угарным газом в церкви

В Баварии 19 человек отравились газом в церкви Focus Online: в Баварии 19 человек отравились угарным газом в церкви

Москва22 ноя Вести.В Баварии в общине Бад-Грененбах региона Альгой 19 человек получили отравление угарным газом в церкви. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает Focus Online со ссылкой на экстренные службы.

После сообщений о возможной утечке газа к зданию прибыли многочисленные бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Предварительной причиной происшествия называют неисправное отопительное оборудование.

При этом полиция подчеркивает, что точные обстоятельства утечки угарного газа пока не установлены. На месте работают экстренные службы.