Москва22 нояВести.В Баварии в общине Бад-Грененбах региона Альгой 19 человек получили отравление угарным газом в церкви. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает Focus Online со ссылкой на экстренные службы.
После сообщений о возможной утечке газа к зданию прибыли многочисленные бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. Предварительной причиной происшествия называют неисправное отопительное оборудование.
При этом полиция подчеркивает, что точные обстоятельства утечки угарного газа пока не установлены. На месте работают экстренные службы.