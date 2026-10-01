В результате взрыва газа в автоцентре в Уфе пострадали два человека

Мужчина получил тяжелейшие ожоги при пожаре в автоцентре в Уфе В результате взрыва газа в автоцентре в Уфе пострадали два человека

Москва1 окт Вести.На территории автоцентра в Уфе произошел взрыв газовоздушной смеси газового автомобильного оборудования, возник пожар, находившийся в эпицентре мужчина госпитализирован с ожогами I–III степени, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в мессенджере MAX.

ЧП произошло 30 сентября на заднем дворе автоцентра на бульваре Тухвата Янаби в Уфе.

Площадь горения составила всего 1 кв. м, но последствия для человека, находившегося в эпицентре, оказались катастрофическими отмечается в публикации

29-летнего мужчину с тяжелейшими ожогами госпитализировали в реанимацию ожогового центра ГКБ №18. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Еще один пострадавший, 17-летний парень, обратился к медикам самостоятельно. После оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения МЧС России потушили пожар и предотвратили распространение огня на соседние постройки и автомобили.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливает дознаватель чрезвычайного ведомства.