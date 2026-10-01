Москва1 октВести.На территории автоцентра в Уфе произошел взрыв газовоздушной смеси газового автомобильного оборудования, возник пожар, находившийся в эпицентре мужчина госпитализирован с ожогами I–III степени, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в мессенджере MAX.
ЧП произошло 30 сентября на заднем дворе автоцентра на бульваре Тухвата Янаби в Уфе.
Площадь горения составила всего 1 кв. м, но последствия для человека, находившегося в эпицентре, оказались катастрофическимиотмечается в публикации
29-летнего мужчину с тяжелейшими ожогами госпитализировали в реанимацию ожогового центра ГКБ №18. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Еще один пострадавший, 17-летний парень, обратился к медикам самостоятельно. После оказания необходимой помощи его отпустили на амбулаторное лечение.
Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения МЧС России потушили пожар и предотвратили распространение огня на соседние постройки и автомобили.
Обстоятельства и причины случившегося устанавливает дознаватель чрезвычайного ведомства.