Москва4 сенВести.В Уфе на Транспортной улице лоб в лоб столкнулись маршрутный автобус НефАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112. Пострадал один человек. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан на платформе MAX.
Отмечается, что в момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.
В результате ДТП 25-летний водитель легковушки оказался зажат в смятой машине.
Сегодня в Уфе на улице Транспортной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-2112 и маршрутного автобуса НефАЗ… В результате автоаварии водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в деформированном транспортном средствеговорится в публикации
Прибывшие спасатели извлекли мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали врачам. Пострадавшего доставили в Городскую клиническую больницу №13.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.