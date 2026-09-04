В Уфе автобус столкнулся с легковым автомобилем, один человек пострадал

В Уфе лоб в лоб столкнулись автобус и ВАЗ-2112, пострадал один человек В Уфе автобус столкнулся с легковым автомобилем, один человек пострадал

Москва4 сен Вести.В Уфе на Транспортной улице лоб в лоб столкнулись маршрутный автобус НефАЗ и легковой автомобиль ВАЗ-2112. Пострадал один человек. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан на платформе MAX.

Отмечается, что в момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров.

В результате ДТП 25-летний водитель легковушки оказался зажат в смятой машине.

Сегодня в Уфе на улице Транспортной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-2112 и маршрутного автобуса НефАЗ… В результате автоаварии водитель легкового автомобиля оказался заблокирован в деформированном транспортном средстве говорится в публикации

Прибывшие спасатели извлекли мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали врачам. Пострадавшего доставили в Городскую клиническую больницу №13.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.