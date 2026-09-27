В Уфе ночью горели двухэтажный жилой дом и баня, пострадал мужчина

Ночью в Уфе горели жилой двухэтажный дом и баня, хозяин пострадал В Уфе ночью горели двухэтажный жилой дом и баня, пострадал мужчина

Москва27 сен Вести.В Уфе минувшей ночью горели жилой дом и баня. Подробности в MAX сообщает МЧС по Республике Башкортостан.

Сообщение о пожаре поступило из микрорайона Нагаево с улицы Новая. Огонь охватил двухэтажный бревенчатый дом и надворную постройку - бревенчатую баню.

Владелец дома, 48-летний мужчина, пытался справиться с огнем самостоятельно. В результате он получил ожог говорится в сообщении

Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь, госпитализация не потребовалась.

Горение удалось ликвидировать. Строения значительно повреждены. Причины произошедшего устанавливаются, работает дознаватель МЧС России.