Москва27 сенВести.В Уфе минувшей ночью горели жилой дом и баня. Подробности в MAX сообщает МЧС по Республике Башкортостан.
Сообщение о пожаре поступило из микрорайона Нагаево с улицы Новая. Огонь охватил двухэтажный бревенчатый дом и надворную постройку - бревенчатую баню.
Владелец дома, 48-летний мужчина, пытался справиться с огнем самостоятельно. В результате он получил ожогговорится в сообщении
Прибывшие медики оказали пострадавшему помощь, госпитализация не потребовалась.
Горение удалось ликвидировать. Строения значительно повреждены. Причины произошедшего устанавливаются, работает дознаватель МЧС России.