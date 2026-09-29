Москва29 сенВести.Ночной пожар из-за фена в многоэтажном доме на проспекте Абдурахмана Абсалямова в Набережных Челнах мог закончиться трагедией для нескольких семей, сообщает ГУ МЧС по Татарстану в MAX.
Около часа ночи там в одной из квартир на 10-м этаже загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.
По предварительным сведениям, причиной его стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Фен, включенный в розетку, использовался для сушки кровати. После этого хозяин ушел курить на балконговорится в публикации спасательного ведомства
В результате возгорания пострадал 44-летний хозяин квартиры: он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.
Кроме того, из соседней квартиры пожарные спасли и вывели по лестничному маршу 57-летнего мужчину.