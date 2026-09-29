Сушка постели феном привела к пожару в многоквартирном доме Набережных Челнов

Житель Набережных Челнов решил высушить кровать феном и спалил квартиру Сушка постели феном привела к пожару в многоквартирном доме Набережных Челнов

Москва29 сен Вести.Ночной пожар из-за фена в многоэтажном доме на проспекте Абдурахмана Абсалямова в Набережных Челнах мог закончиться трагедией для нескольких семей, сообщает ГУ МЧС по Татарстану в MAX.

Около часа ночи там в одной из квартир на 10-м этаже загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 16 квадратных метров.

По предварительным сведениям, причиной его стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Фен, включенный в розетку, использовался для сушки кровати. После этого хозяин ушел курить на балкон говорится в публикации спасательного ведомства

В результате возгорания пострадал 44-летний хозяин квартиры: он получил отравление продуктами горения и был госпитализирован.

Кроме того, из соседней квартиры пожарные спасли и вывели по лестничному маршу 57-летнего мужчину.