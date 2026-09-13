В Набережных Челнах мужчина погиб из-за возгорания одежды от газовой плиты

В Татарстане мужчина погиб из-за воспламенившейся от плиты одежды В Набережных Челнах мужчина погиб из-за возгорания одежды от газовой плиты

Москва13 сен Вести.В Набережных Челнах житель многоквартирного дома на проспекте Хасана Туфана стал жертвой несчастного случая. Как сообщает в MAX, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.

После сигнала о возгорании в трехкомнатной квартире на 6-м этаже прибывшие пожарные не зафиксировали открытого горения.

При осмотре квартиры на кухне было обнаружено тело мужчины 1963 года рождения. Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр…‎ ‎По версии дознавателей Госпожнадзора, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем говорится в сообщении

По предварительным данным, на мужчине, стоявшем у работающей газовой плиты, загорелась одежда. Затем огонь перекинулся на вещи, которые находились рядом. Об этом свидетельствовали обгоревшие ходунки и расплавленная пластиковая труба отопления.