В Стерлитамаке потушили крупный пожар, охвативший три здания Огнеборцы потушили крупный пожар и спасли человека в Стерлитамаке

Москва31 авг Вести.В Стерлитамаке огнеборцы потушили крупный пожар и спасли человека из горящего дома. Об этом сообщает управление МЧС России по Башкортостану в MAX.

По данным ведомства, огонь охватил неэксплуатируемое двухэтажное здание, соседний с ним бревенчатый дом и кровлю еще одной рядом стоящей пустующей постройки на улице Комсомольской. Это произошло накануне вечером.

Из жилого дома, который был сильно задымлен, вывели человека. Сам он не пострадал, а дом удалось уберечь от огня.

На месте работала объединенная группировка: подразделения МЧС России, Противопожарной службы республики и частной пожарной охраны. Пожар удалось ликвидировать, не дав ему распространиться дальше пишет МЧС

На месте происшествия работает дознаватель МЧС России.