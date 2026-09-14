В Уфе мужчина заметил огонь и предупредил о ЧП две многодетные семьи Бдительный житель Уфы помог спастись двум многодетным семьям

Москва14 сен Вести.Во время пожара в Уфе горожанин помог спастись соседям, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Пожар произошел утром в понедельник, 14 сентября, во 2-м переулке Жуковского.

Огнем поврежден двухэтажный жилой дом площадью 15 на 15 метров, в котором проживали две многодетные семьи говорится в заявлении ведомства в MAX

Огонь вспыхнул на чердаке, это заметил сосед. Он предупредил жильцов о ЧП, после чего из здания эвакуировались члены двух многодетных семей. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.