Москва21 сенВести.В Уфе огнеборцы ликвидировали возгорание в детском саду. Подробности сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан в MAX.
Сигнал о пожаре в детском саду, расположенном по улице Сипайловская, д. 14/2, поступил поздно вечером 20 сентября. Прибывшие на место подразделения обнаружили горение имущества в помещении детской группы на первом этаже.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. Пострадавших нет. К тушению привлекались 35 человек и 12 единиц техникиговорится в сообщении
По факту пожара начато расследование. Дознаватель МЧС РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и причину возгорания.