В Уфе ликвидировано возгорание в детском саду, пострадавших нет

В Башкирии потушили пожар в детсаду, никто не пострадал В Уфе ликвидировано возгорание в детском саду, пострадавших нет

Москва21 сен Вести.В Уфе огнеборцы ликвидировали возгорание в детском саду. Подробности сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан в MAX.

Сигнал о пожаре в детском саду, расположенном по улице Сипайловская, д. 14/2, поступил поздно вечером 20 сентября. Прибывшие на место подразделения обнаружили горение имущества в помещении детской группы на первом этаже.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. Пострадавших нет. К тушению привлекались 35 человек и 12 единиц техники говорится в сообщении

По факту пожара начато расследование. Дознаватель МЧС РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и причину возгорания.