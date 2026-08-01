Москва1 авгВести.Спасателям удалось ликвидировать возгорание в здании школы-интерната в селе Шимки Бурятии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.
Пожар начался утром 1 августа, в пятницу. По неустановленной пока причине загорелась крыша.
Поступило сообщение о возгорании в здании школы-интерната в селе Шимки. На место были направлены подразделения 10-го Тункинского отряда ГПС республики… Пожар полностью ликвидированговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Предварительно, пострадавших нет, здание пустует, так как ученики находятся на каникулах.
Детали случившегося предстоит выяснить специалистам.