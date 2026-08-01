Пожар в школе-интернате в Бурятии полностью ликвидировали

В Бурятии ликвидировали пожар в школе-интернате Пожар в школе-интернате в Бурятии полностью ликвидировали

Москва1 авг Вести.Спасателям удалось ликвидировать возгорание в здании школы-интерната в селе Шимки Бурятии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Пожар начался утром 1 августа, в пятницу. По неустановленной пока причине загорелась крыша.

Поступило сообщение о возгорании в здании школы-интерната в селе Шимки. На место были направлены подразделения 10-го Тункинского отряда ГПС республики… Пожар полностью ликвидирован говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Предварительно, пострадавших нет, здание пустует, так как ученики находятся на каникулах.

Детали случившегося предстоит выяснить специалистам.