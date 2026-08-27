Газовоз загорелся на трассе в Ростовской области после ДТП

В Ростовской области газовоз загорелся после ДТП Газовоз загорелся на трассе в Ростовской области после ДТП

Москва27 авг Вести.В Ростовской области газовоз столкнулся с легковым автомобилем и загорелся, пострадал один человек. Об этом сообщает Rostov.ru.

ДТП произошло днем 27 августа возле поселка Щепкин в Аксайском районе. В результате аварии загорелся тягач газовоза.

Женщину, находившуюся за рулем легкового автомобиля, зажало в салоне. Спасатели приступили к ее освобождению, чтобы затем передать пострадавшую медикам для госпитализации сказано в сообщении

Движение на дороге полностью частично перекрыто.