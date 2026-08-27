Москва27 авгВести.В Ростовской области газовоз столкнулся с легковым автомобилем и загорелся, пострадал один человек. Об этом сообщает Rostov.ru.
ДТП произошло днем 27 августа возле поселка Щепкин в Аксайском районе. В результате аварии загорелся тягач газовоза.
Женщину, находившуюся за рулем легкового автомобиля, зажало в салоне. Спасатели приступили к ее освобождению, чтобы затем передать пострадавшую медикам для госпитализациисказано в сообщении
Движение на дороге полностью частично перекрыто.