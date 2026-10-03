Двое из пяти отравившихся газом детей из Балашова госпитализированы с ОРВИ

В Балашове двое из пяти отравившихся угарным газом детей заболели ОРВИ Двое из пяти отравившихся газом детей из Балашова госпитализированы с ОРВИ

Москва3 окт Вести.Двоих из пяти отравившихся угарным газом детей госпитализировали с ОРВИ в Балашове Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Двое детей были госпитализированы с признаками ОРВИ после того, как были отпущены домой говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что мать и пятеро ее детей попали в больницу, отравившись угарным газом в съемной квартире в городе Балашове. Детей и женщину вскоре выписали и отпустили домой. По факту инцидента возбудили уголовное дело.