В Германии около 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений

Около 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений в Германии В Германии около 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений

Москва14 ноя Вести.Порядка 15 человек отравились хлором в бассейне парка развлечений в немецком Брюле в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Несколько пострадавших госпитализировано, пишет газета Bild.

Уточняется, что вследствие технической неисправности в воду одного из бассейнов попал чрезмерный объем хлора, после чего несколько гостей пожаловались на недомогание.

Порядка 15 человек отравились хлором отмечается в публикации

Из-за инцидента доступ к бассейну пришлось закрыть. Из по меньшей мере 15 человек один посетитель с травмами средней тяжести, трое – с легкими. Все они были доставлены в больнице.

6 ноября сообщалось, что 20 посетителей "Гоньбинских бань" в Барнауле отравились химическими веществами. По словам посетителей, у них слезились глаза из-за сильного запаха хлорки.