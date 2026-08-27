До 15 выросло число погибших в результате ЧП на Амурском ГХК

Количество погибших в ЧП на Амурском ГХК выросло до 15 человек До 15 выросло число погибших в результате ЧП на Амурском ГХК

Москва27 авг Вести.Количество погибших в результате ЧП территории Амурского газохимического комплекса выросло до 15 человек, 14 из них иностранцы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель 15 человек, в том числе одного гражданина России и 14 иностранных граждан. Все погибшие — сотрудники подрядных организаций говорится в сообщении АГХК в мессенджере МАХ

По последним данным, всего пострадали 152 человека, в больницах остаются 39 пациентов, 9 из них доставлены спецбортом в федеральные центры в Москву.

Возгорание на Амурском ГХК произошло 25 августа, во вторник. Причины устанавливаются, создана специальная комиссия. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.