8 пострадавших в результате ЧП на Амурском ГХК находятся в тяжелом состоянии

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате ЧП на Амурском ГХК 8 пострадавших в результате ЧП на Амурском ГХК находятся в тяжелом состоянии

Москва26 авг Вести.Восемь человек, пострадавших в результате ЧП на территории Амурского газохимического комплекса, находятся в больницах в тяжелом состоянии, рассказал в беседе с ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В больницах Свободного и Благовещенска проходят лечение 37 пострадавших в происшествии на промышленном предприятии, состояние 8 из них врачи оценивают как тяжелое приводит агентство слова Кузнецова

Все пациенты под пристальным наблюдением медиков, в том числе федеральных центров. В ближайшее время будет принято решение об эвакуации части пострадавших, в регион прибыл спецборт МЧС России.

Возгорание на Амурском ГХК произошло 25 августа, во вторник. По последним данным, погибли 7 человек, 6 граждан Китая и россиянин. Пострадали 152 человека. Судьба еще 9 остается неизвестной. На месте работают оперативные службы, ведутся поисковые работы.