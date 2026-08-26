Количество погибших в результате ЧП на Амурском ГХК выросло до 7 человек

В результате пожара на Амурском ГХК погибли 6 граждан Китая и один россиянин Количество погибших в результате ЧП на Амурском ГХК выросло до 7 человек

Москва26 авг Вести.Количество погибших в результате возгорания на территории Амурского газохимического комплекса выросло до семи человек, сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех граждан КНР, сотрудников подрядной организации. Таким образом, подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан КНР говорится в сообщении АГХК в мессенджере МАХ

Судьба еще девяти граждан КНР остается неизвестной, на месте ведутся поисковые работы. Очаги возгорания потушены, завершается выжигание остаточных объемов технологических газов.

ЧП произошло 25 августа, во вторник. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Превышения вредных веществ в воздухе после возгорания в районе не фиксируется.