В результате ЧП на Амурском ГХК пострадали 152 человека, 36 госпитализированы

После ЧП на Амурском ГХК госпитализированы 36 человек, пострадали более 150 В результате ЧП на Амурском ГХК пострадали 152 человека, 36 госпитализированы

Москва26 авг Вести.После ЧП на территории Амурского газохимического комплекса за медицинской помощью обратились 152 человека, 36 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 обратившимся оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребовалась говорится в сообщении АГХК в мессенджере МАХ

Часть пациентов решено доставить в федеральные медучреждения, для этого в регион прибыл спецборт Ил-76 МЧС России.

По последним данным, в результате случившегося погибли 6 граждан Китая и один россиянин. Судьбы еще 9 человек остается неизвестной.