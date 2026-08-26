Москва26 авгВести.После ЧП на территории Амурского газохимического комплекса за медицинской помощью обратились 152 человека, 36 из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Всего за медицинской помощью обратились 152 человека. По результатам обследования 36 пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Остальным 116 обратившимся оказана медицинская помощь, госпитализация им не потребоваласьговорится в сообщении АГХК в мессенджере МАХ
Часть пациентов решено доставить в федеральные медучреждения, для этого в регион прибыл спецборт Ил-76 МЧС России.
По последним данным, в результате случившегося погибли 6 граждан Китая и один россиянин. Судьбы еще 9 человек остается неизвестной.