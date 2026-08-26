Губернатор Орлов: экологической угрозы населению в районе Амурского ГХК нет

Власти заявили об отсутствии экологической угрозы после ЧП на Амурском ГКХ Губернатор Орлов: экологической угрозы населению в районе Амурского ГХК нет

Москва26 авг Вести.Экологической угрозы населению после ЧП на территории Амурского газохимического комплекса нет, заявил губернатор Василий Орлов.

Экологической угрозы населению нет. Роспотребнадзор Амурской области проводит лабораторный контроль воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено написал глава региона в мессенджере МАХ

Возгорание произошло 25 августа, во вторник. По последним данным, погибли 7 человек, 6 граждан Китая и россиянин. Судьба еще 9 остается неизвестной. На месте работают оперативные службы, ведутся поисковые работы.

Всего пострадали 152 человека, 36 из них потребовалась госпитализация. В регион прибыл спецборт МЧС, часть пациентов доставят на лечение в федеральные центры.