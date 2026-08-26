Спецборт для эвакуации пострадавших в пожаре на ГХК прибыл в Благовещенск

Спецборт Ил-76 МЧС России прибыл в Благовещенск для эвакуации пострадавших Спецборт для эвакуации пострадавших в пожаре на ГХК прибыл в Благовещенск

Москва26 авг Вести.Ил-76 МЧС России со специалистами отряда "Центроспас", Минздрава РФ и психологами Центра экстренной психологической помощи МЧС России прибыли в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере МАХ.

Самолет оснащен пятью специальными медицинскими модулями, предназначенными для транспортировки тяжелораненых и пострадавших. Оборудование позволяет оказывать пострадавшим необходимую медицинскую помощь, включая искусственную вентиляцию легких и кардиомониторинг, непосредственно во время полета написали в пресс-службе

При пожаре на Амурском ГХК погибли три человека - двое граждан КНР и один россиянин. В больницы города Свободный госпитализировано 24 человека с травмами различной степени тяжести. Еще 122 человека обратились к врачам с легкими повреждениями, им оказана необходимая медицинская помощь на месте без госпитализации.

Ранее сообщалось, что спецбортом вылетели 23 специалиста, которые будут сопровождать пострадавших.