Количество погибших в результате ЧП на Амурском ГХК выросло до 8 человек "Интерфакс": на месте ЧП на Амурском ГХК нашли тело восьмого погибшего

Москва26 авг Вести.В ходе поисково-спасательных работ на месте возгорания на территории Амурского газохимического комплекса найдено тело еще одного погибшего, передает "Интерфакс" со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее в компании сообщили, что в результате ЧП погибли семь человек, шесть из них – граждане Китая. 9 сотрудников считались пропавшими.

В настоящее время местонахождение восьми человек остается неизвестным. Еще одно тело находится в зоне, куда пока невозможно безопасно подобраться из-за остаточных процессов горения приводится СМИ сообщение ведомства

Возгорание на Амурском ГХК произошло 25 августа, во вторник. Пострадали 152 человека, 37 находятся в больницах, 8 из них – в тяжелом состоянии.