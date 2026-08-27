Двое пострадавших в ЧП на Амурском ГХК поступили в центр Вишневского в Москве

Двое тяжело пострадавших в ЧП на Амурском ГХК доставлены в центр Вишневского Двое пострадавших в ЧП на Амурском ГХК поступили в центр Вишневского в Москве

Москва27 авг Вести.В Москву доставлены пострадавшие в результате ЧП на территории Амурского газохимического комплекса, двое из них будут проходить лечение в НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России. Как рассказал ИС "Вести" врач-хирург центра Виталий Богданов, у обоих пациентов обширные ожоги, их состояние стабильно.

Двое тяжелых пострадавших поступили в ожоговый центр им. Вишневского в результате производственной травмы в Амурской области. Эти пациенты получили обширные ожоговые поражения. Госпитализация к нам была осуществлена по линии санавиации. Она прошла благополучно. В настоящее время все пациенты стабильны рассказал Богданов

Возгорание на Амурском ГХК произошло 25 августа, во вторник. По официальным данным, погибли семь человек, также была информация о найденном теле еще одного погибшего. Неизвестна судьба как минимум 8 человек.

Пострадали 152 сотрудника, 37 находятся в больницах, 8 из них – в тяжелом состоянии. Спецборт МЧС доставил в Москву 9 пострадавших.