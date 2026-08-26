Пострадавших при пожаре на АГХК везут в Москву самолетом МЧС

Из Приморья в Москву вылетел спецборт МЧС с пострадавшими на АГХК Пострадавших при пожаре на АГХК везут в Москву самолетом МЧС

Москва26 авг Вести.Самолет МЧС РФ с девятью пострадавшими при пожаре на стройплощадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) вылетел из Благовещенска в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

По итогам консилиума врачей принято решение о транспортировке 9 пострадавших, нуждающихся в специализированной помощи. Сопровождают пострадавших в полете врачи отряда "Центроспас" МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что количество погибших при пожаре на территории Амурского газохимического комплекса выросло до восьми человек.