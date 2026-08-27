Амурский ГХК обещал выплаты семьям погибшим и пострадавшим в результате ЧП

В Амурском ГХК окажут матпомощь семьям погибших и пострадавшим в ЧП Амурский ГХК обещал выплаты семьям погибшим и пострадавшим в результате ЧП

Москва27 авг Вести.Семьям погибших и пострадавшим в результате ЧП территории Амурского газохимического комплекса будет оказана материальная помощь, сообщили в пресс-службе компании.

Амурский ГХК принял решение о дополнительных к предусмотренным по законодательству выплатах семьям погибших, а также госпитализированным пострадавшим говорится в сообщении АГХК в мессенджере МАХ

Возгорание на Амурском ГХК произошло 25 августа, во вторник. Поисково-спасательные работы на месте завершены. По последним данным погибли 15 человек, 14 из них – иностранные граждане. Пострадали более 150, госпитализация потребовалась 39.