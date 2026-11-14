Сбой в работе Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в ФРГ

Сбой в работе Microsoft привел к отравлению людей хлором в Германии Сбой в работе Microsoft привел к отравлению хлором 15 человек в ФРГ

Москва14 ноя Вести.Сбой в работе сервисов Microsoft привел к инциденту с утечкой хлора в парке развлечений и отдыха в немецком городе Брюль. По данным телерадиокомпании WDR, в результате отравились 15 человек.

Утечка произошла из-за технического дефекта в бассейне отеля, расположенного на территории парка. Позже выяснилось, что в бассейне была установлена автоматическая система дозирования хлора, которая должна предупреждать о превышении допустимой нормы вещества. Однако уведомления отправлялись по электронной почте через Outlook. Из-за сбоя в сервисах Microsoft система оповещения не сработала.

Как писала газета Bild, пострадавшие жаловались на раздражение дыхательных путей и боль в горле. Четырех человек доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте.

12 ноября в работе сервисов американской компании Microsoft по всему миру произошел масштабный сбой. 14 ноября компания заявила, что сервисы восстановили работу.