Сбой Microsoft навредил работе полиции и разведки Австралии SBS News: полиция и разведка Австралии пострадали из-за сбоев в работе Microsoft

Москва13 ноя Вести.Федеральная полиция Австралии (AFP) и Австралийская служба безопасности и разведки (ASIO) пострадали в результате сбоев в работе американской корпорации Microsoft. Об этом сообщил телеканал SBS News.

По данным сайта Microsoft Service Health Status, сбой затронул Microsoft Outlook, Exchange Online, Teams, OneDrive, Copilot, SharePoint Online, Defender XDR, Fabric, Graph, Intune, Planner, Purview, To Do, Power BI, Microsoft 365 Apps, Admin Center и Universal Print. В корпорации заявили, что серверы, которые обслуживают эти программы, перестали отвечать на запросы. Специалисты уже выясняют, в чем причина неполадок.

В результате технического сбоя была нарушена работа школ, предприятий, судов и ряда других государственных учреждений. В основном речь идет о функционировании электронной почты.

Федеральные власти, в том числе Федеральная полиция Австралии и Австралийская организация безопасности и разведки, подтвердили, что сбой затронул и их говорится в публикации

Сбой в работе Microsoft затронул и другие страны. По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб поступило из США. 131 тыс. человек заявили о неполадках в работе Outlook, 46 тыс. – Microsoft 365, 5,8 тыс. – Copilot, 4,5 тыс. – Microsoft Teams.