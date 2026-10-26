Москва26 окт Вести.Американская компания Microsoft в рамках плана сокращения расходов предложила добровольно уволиться более чем 60 тысячам сотрудников. Это работники в Великобритании, Канаде, США и Индии. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Это предложение дает сотрудникам, которые рассматривают возможность ухода из компании и имеют на это право, новый шанс совершить это сейчас при нашей поддержке заявила в обращении директор по персоналу Microsoft Эми Коулман

Как уточнили источники агентства, участвовать в программе добровольного увольнения разрешено финансовому отделу, а также подразделениям Xbox, Windows и Copilot. При этом из программы исключены сотрудники, занятые в центрах обработки данных, продажах, маркетинге, кибербезопасности и квантовых вычислениях.

Это предложение стало очередной попыткой Microsoft сократить штат, не прибегая к новой волне принудительных увольнений. Компания уже понесла значительные расходы на инфраструктуру для ИИ и сократила персонал в этом году. Теперь оставшимся сотрудникам предлагают уйти по собственному желанию, чтобы проверить, снизят ли такие добровольные увольнения издержки.

Сейчас в Microsoft работают более 223 тысяч человек. Программа добровольного увольнения охватывает около 27% штата.