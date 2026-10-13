Почти 190 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

Почти 190 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года Почти 190 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

Москва13 окт Вести.Почти 190 тыс. американцев потеряли работу с 2023 года из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ), при этом более 60% увольнений пришлись на 2026 год, сообщает американская компания Challenger, Gray & Christmas.

Так, 192 тыс. американцев лишились работы из-за ИИ с 2023 года, в том числе 120,1 тыс. увольнений пришлись на январь-сентябрь 2026 года (21% увольнений в США в текущем году).

Количество увольнений из-за внедрения ИИ растет из года в год. В частности, в 2023 году работы лишились 4,2 тыс. американцев, в 2024 году - 12,7 тыс., в 2025 году - 54,8 тыс.

Самое значительное количество увольнений произошло в мае 2026 года (38,6 тыс.).