HR-эксперт Лоикова: операторы на телефоне исчезнут в течение 10 лет

Названы профессии, которые из-за ИИ исчезнут в течение 10 лет HR-эксперт Лоикова: операторы на телефоне исчезнут в течение 10 лет

Москва23 окт Вести.Работа операторов колл-центров и служб поддержки первой линии, а также младших специалистов по рутинному вводу не потребуется в течение ближайших 10 лет. Все эти профессии полностью заменит искусственный интеллект, рассказала "Абзацу" HR-эксперт Зулия Лоикова.

Уже сейчас ассистенты ИИ закрывают до 80% типовых запросов. Простые задачи уходят к ним, а роль живого оператора сведется к сложным кейсам и эмпатичной поддержке клиента считает Лоикова

Эксперт также отнесла к зоне риска авторов простых описаний товаров, тестировщиков начального уровня и помощников рекрутеров. Алгоритмы нейросетей уже берут на себя такую рутину, но ИИ не вытеснят людей целиком, поскольку на первый план выйдут критическое мышление и контроль качества.

Ранее председатель правления "Сбера" Герман Греф сравнил искусственный интеллект с ребенком.