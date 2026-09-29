McKinsey: 11 млн человек в США сменят работу из-за ИИ к 2035 году

ИИ заставит сменить работу 11 млн человек в США к 2035 году McKinsey: 11 млн человек в США сменят работу из-за ИИ к 2035 году

Москва29 сен Вести.Около 11 миллионов человек в США к 2035 году будут вынуждены сменить профессию из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из исследования международной консалтинговой компании McKinsey & Co.

Примерно 11 миллионам работников в США, возможно, придется осваивать новые профессии к 2035 году говорится в сообщении

Уточняется, что количество таких людей может варьироваться от 6 до 16 миллионов. Все зависит от темпов автоматизации и ее влияния на спрос на рабочую силу.

Аналитики также отметили, что каждый год сферу деятельности меняют в среднем около 215 тыс. американцев. В следующее десятилетие – 2030-х годах – этот показатель может вырасти в 3,6 раза.

Впрочем, говорится в материале, независимо от факта смены работы, большинству людей придется обзавестись новыми навыками, в том числе умением владеть искусственным интеллектом. Спрос на последнее с 2022 года вырос в 11 раз, на адаптивность – в пять раз, а на стрессоустойчивость, любознательность и готовность к обучению – в три раза.

Ранее стало известно, что американская компания OpenAI временно прекратила обучение своих наиболее мощных моделей искусственного интеллекта после случаев нежелательного поведения этих моделей.