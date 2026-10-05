Массовое внедрение ИИ может сократить дефицит кадров в России к 2035 году "Коммерсант": ИИ снизит потребность российского рынка труда на 10%

Москва5 окт Вести.Массовое внедрение искусственного интеллекта в ближайшие 10 лет может сократить потребность российского рынка труда в работниках примерно на 10%. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование экспертов Президентской академии.

Авторы работы смоделировали влияние ИИ на рынок труда до 2035 года в 19 отраслях. В расчетах использовались данные российских ведомств, Росстата, международных консалтинговых компаний и рекрутинговых платформ.

По оценке исследователей, без масштабного внедрения ИИ к 2035 году потребуется 76,7 млн работников, а при активном использовании технологии – 69 млн.

Наиболее активно она может применяться в финансовой и страховой сфере, научной и профессиональной деятельности – до 46% рабочих задач. В информации, связи и образовании показатель может составить 43%, в культуре – 42%.

Меньше всего ИИ может быть задействован в отраслях с высокой долей ручного труда: в строительстве – 17%, добыче полезных ископаемых – 15%, сельском хозяйстве – 10,7%.

Наибольший рост производительности труда при внедрении ИИ прогнозируется в сфере информации и связи – на 55%. В торговле показатель может вырасти на 29%, в операциях с недвижимостью – на 18%.

Ранее основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова отметила, что рынок ИИ будет перераспределяться в ближайшее время. Места при этом на нем может хватить не всем.