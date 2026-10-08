Сбербанк: генеративный ИИ может добавить России до 9,8% ВВП к 2030 году

Сбербанк оценил вклад GenAI в рост российской экономики к 2030 году Сбербанк: генеративный ИИ может добавить России до 9,8% ВВП к 2030 году

Москва8 окт Вести.Внедрение генеративного искусственного интеллекта (GenAI) российским бизнесом способно обеспечить экономике страны дополнительный прирост в размере от 2,8 до 9,8% ВВП к 2030 году. Такой прогноз содержится в исследовании "Экономика GenAI", подготовленном Центром макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка. С документом ознакомился РБК.

Расчет сделан исходя из номинального ВВП России за 2025 год в размере 214,3 трлн рублей. В оценке учитывается совокупный эффект от внедрения технологии за весь рассматриваемый период, включая создаваемую с ее помощью добавленную стоимость и влияние на связанные отрасли.

По словам руководителя ЦМИ Сбербанка Александра Исакова, диапазон оценки зависит от темпов распространения технологии и того, насколько быстро компании смогут перестроить рабочие процессы. Нижняя граница предполагает реализацию около 30% технически возможной автоматизации рабочих задач, верхняя – около 70%.

При этом речь идет именно о доле потенциала автоматизации рабочих задач, а не о количестве компаний, которые начнут использовать генеративный ИИ.

В Минэкономразвития считают, что до 2030 года искусственный интеллект может стать одним из ключевых факторов роста производительности труда в России. Ожидается, что автоматизация рутинных операций позволит частично компенсировать дефицит кадров.

Ранее стало известно, что российский ИИ помог найти пропавших детей в Новосибирской области. Использовали видеоаналитику на базе ИИ.