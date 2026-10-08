В Сбербанке рассказали о принципах работы автономного универсального ИИ-агента В Сбербанке рассказали о первом уровне автоматизации "ГигаАгента"

Москва8 окт Вести.Первый уровень автоматизации универсальных агентов искусственного интеллекта заключается в предоставлении помощи человеку по решению повседневных задач и обустройстве своего быта. Подробнее о работе первого в России универсального ИИ-агента рассказал начальник управления перспективных методов автоматизации и проектирования Сбербанка Андрей Кузнецов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, "ГигаАгент" служит инструментом для решения повседневных задач. ИИ может разобрать и проанализировать весь день пользователя по фрагментам, чтобы предоставить необходимую информацию и не вовлекать человека в урегулирование базовых вопросов.

Сопровождение дня – это первый уровень автоматизации, который человеку полезен в быту. И, говоря про "ГигаАгента", это история, которая на самом деле тебе должна помогать разбирать твой день на кусочки и по расписанию твоему, в соответствии с тем, как ты проживаешь день, помогать тебе упрощать какие-то действия, укорачивать их, не вовлекать тебя в какие-то базовые вопросы объяснил Кузнецов

На основе информационных и других источников ИИ-агент может помочь скорректировать расписание пользователя.

Тебе говорят: "Смотри, сегодня погода такая, и тебе сегодня предстоит много днем передвигаться, судя по твоему календарю, поэтому возьми зонтик и будь готов, что придется походить пешком, потому что днем ожидается высокая нагрузка на дорогах". Потом он… собирает информацию, как ты спал, предлагает тебе сразу корзину на завтрак… Потом у тебя днем стресс, давай-ка вечером тебе легкую тренировку сделаем рассказал Кузнецов

Ранее в "Сбере" оценили потенциальный вклад от внедрения генеративного ИИ (технологий, создающих новый контент по текстовым запросам) в рост российского ВВП.