РБК: "Сбер" начал разработку ИИ, который может слушать и говорить одновременно

"Сбер" начал разработку ИИ, который может слушать и говорить одновременно РБК: "Сбер" начал разработку ИИ, который может слушать и говорить одновременно

Москва21 авг Вести."Сбер" разрабатывает технологию работы искусственного интеллекта (ИИ) нового типа фулл-дуплекс, которая слушает и говорит одновременно – как человек по телефону. Об этом РБК рассказал директор по развитию технологий ИИ Сбербанка Сергей Марков.

В настоящий момент голосовые ассистенты работают "по очереди": человек сказал, ИИ подумал, потом ответил. Обычно за ответом ассистента стоит цепочка из нескольких нейросетей, каждая из которых делает свою часть работы.

В [существующих] системах типа GigaChat-Audio у вас есть каскад моделей: отдельная – для выявления тишины, отдельная – для распознавания голоса, отдельная – для синтеза речи, отдельная – для генерации ответов. Одна нейросеть переводит голос в текст, вторая придумывает ответ, третья озвучивает его обратно. Из-за этого ассистент сначала дослушивает фразу до конца и лишь потом отвечает пояснил Марков

Фулл-дуплекс-системы устроены иначе – одна модель делает все.

Фулл-дуплекс – это не название конкретной модели, это тип моделей. Они могут одновременно и слушать, и говорить, а в случае использования видеомодальности еще и видеть собеседника и управлять движениями аватара объяснил эксперт

По его словам, такая модель одновременно слушает человека и способна мгновенно реагировать на то, что слышит.

Пользователи увидят очень быстрые ответы и принципиально новый уровень взаимодействия в реальном времени отметил Марков

При этом он подчеркнул, что пока речь идет о разработке технологии, а не о готовом продукте.

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