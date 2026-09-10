Москва10 сен Вести.Сбер представил нейросеть GigaChat 3.5 Reasoning с режимом рассуждений. Перед ответом на сложный запрос модель анализирует задачу, составляет план, при необходимости использует поиск и другие инструменты, а также проверяет промежуточные результаты, сообщили в пресс-службе "Сбербанка".

Новый режим предназначен для задач, требующих нескольких последовательных действий. Например, нейросеть может находить противоречия в договоре, выполнять финансовые расчеты или искать ошибки в программном коде.

Такой подход особенно важен для агентных сценариев, программирования, аналитики — везде, где результат зависит от целой последовательности решений. Это важный шаг к ИИ, который способен самостоятельно выстраивать путь к результату, действовать проактивно и взаимодействовать с другими сервисами. GigaChat — единственная российская модель с режимом рассуждений рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Развитие генеративного ИИ" Антон Фролов

Пользователь может самостоятельно включить режим рассуждений отдельной кнопкой. Простые вопросы модель обрабатывает без него, а при решении сложных задач может использовать десятки тысяч токенов. По данным Сбера, новая версия также лучше справляется с программированием и агентными сценариями, где требуется выполнить несколько действий подряд.

В компании отметили рост качества GigaChat практически по всем проверяемым показателям. Наиболее заметные улучшения зафиксированы в агентских задачах, работе с функциями и инструментами, программировании и задачах со сложной логикой.

Доступ к модели для бизнеса по API планируется открыть в ближайшее время. Среди сфер применения GigaChat 3.5 Reasoning Сбер называет финансы, юриспруденцию, разработку ПО, логистику, образование, научную и аналитическую работу, а также поддержку клиентов.