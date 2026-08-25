Стоимость ИИ-генерации у "Сбера" и "Яндекса" снизилась в несколько раз

"Сбер" и "Яндекс" резко понизили стоимость ИИ-генерации Стоимость ИИ-генерации у "Сбера" и "Яндекса" снизилась в несколько раз

Москва25 авг Вести.Российские разработчики кратно снизили стоимость ИИ-генерации за последний год — компании ввели более низкие тарифы на токены. Об этом говорится в исследовании платформы Nodul.

Результаты анализа публикует РБК. По оценке экспертов, с октября 2025 года по август 2026 года стоимость тысячи токенов у GigaChat Lite снизилась на 66,7% с 0,20 до 0,065 руб.

Токены у модели YandexGPT Pro 5.1 показали чуть меньшее снижение цен, на 33%.

Издание отмечает, что зарубежные аналоги при этом стоят до 10 раз дешевле. Например, младшая версия DeepSeek V4 Flash предлагает 1 тыс. "входящих токенов" за сумму около 0,0375 руб.

Однако представители российских компаний настаивают, что стоимость токенов в их моделях снизилась гораздо сильнее, чем подсчитали аналитики Nodul.

Ранее стало известно, что "Сбер" разрабатывает технологию работы искусственного интеллекта (ИИ) нового типа фулл-дуплекс, которая слушает и говорит одновременно – как человек по телефону.