В вузах началось тестирование ИИ-переводчика для иностранных студентов Российские вузы начали тестировать ИИ-переводчик для иностранных студентов

Москва15 авг Вести.В МГИМО и в Тимирязевской академии (РГАУ-МСХА имени Тимирязева) поделились успешным опытом применения программы на основе искусственного интеллекта (ИИ) от российского разработчика. Новая программа переводит лекции и материалы для иностранных студентов. Об этом пишет газета "Известия".

Разработчики программы утверждают, что она повышает понимание учебного материала студентами-иностранцами на 20–35%. Сервис должен помощь первокурсникам адаптироваться к новой языковой среде.

В Тимирязевской академии лекции переводились на английский, французский и китайский языки. Отмечается высокая эффективность адаптации текста с профессиональными терминами.

Именно восприятие профессиональных терминов на русском языке вызывает некоторые затруднения при обучении иностранных студентов пояснила проректор РГАУ-МСХА имени Тимирязева Светлана Захарова

Во время тестирования в МГИМО было апробировано применение программы во время конференций. Однако ИИ-переводчик пока не внедрен в рутинный учебный процесс.

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